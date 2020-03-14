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- Fırtına Suriyelilerin çadırlarını vurdu

- Fırtına Suriyelilerin çadırlarını vurdu İdlib kentinde kuvvetli fırtına Suriyelilerin çadırlarını yerle bir etti.

14.03.2020 02:08 | Son Güncelleme: 14.03.2020 02:09
- Fırtına Suriyelilerin çadırlarını vurdu
İDLİB - İdlib kentinde kuvvetli fırtına Suriyelilerin çadırlarını yerle bir etti.
Alınan bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde etkisini artıran fırtına, İdlib'ten göç edenlerin Cebel Duvelib bölgesinde kurduğu çadırları dağıttı. Çadırların etrafa savrulan demir kısımları 3 kişinin de yaralanmasına sebep oldu.
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- Fırtına Suriyelilerin çadırlarını vurdu

Kaynak: İHA

Etiketler : İdlib, Güncel

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