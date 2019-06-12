Fırtına Vadisi'nde kaçak yapı yıkımları sürüyor (2)

VALİ: YIKIMLAR KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Rize Valisi Kemal Çeber, Fırtına Vadisi'nde tespit edilen 21 kaçak yapının yıkım çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Vali Çeber, "Turizm sezonu okulların kapanmasıyla daha da hızlanacak. Bu yüzden çalışmaları kısa sürede tamamlamak istiyoruz. Sabahın erken saatlerinde çalışmalara başlıyoruz ki bir an önce yıkımları tamamlayalım. Dün başlanan yapı en büyük yapıydı. O bitince işin yüzde 25'lik bölümü de bitti. Bugün ise 3 yapı daha yıkılıyor. Kısa sürede bu işi tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA