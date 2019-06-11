FIRTINA VADİSİ'NDE KAÇAK YAPILARIN YIKIMI BAŞLADI

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi'nde, dere yatağına inşa edilen 21 kaçak yapının yıkımı başladı. Doğu Karadeniz'de, 'imar barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenleme sonrasında inşa edilen kaçak yapıların yıkımı devam ediyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı WWF tarafından korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen, yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Fırtına Vadisi'nde; dere yatağına otel, pansiyon ve restoran inşa edilmeye başlandığı ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kaçak yapılarla ilgili yasal işlem başlattı. Fırtına Vadisi'nde tespit edilen 21 kaçak yapı için yıkım kararı alındı. Dere yatağına inşa edilen 21 kaçak yapının yıkımı için ekipler 15 gün önce polis, jandarma ve iş makineleriyle vadiye geldi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı vadide kaçak yapı sahipleriyle görevliler arasında tartışmalar yaşanmıştı. Tebligatların kaçak yapı sahiplerine ulaşmadığı gerekçesiyle ara verilen yıkımlar için ekipler bu sabah yeniden vadiye geldi. Yıkım ekipleri, iş makineleri ile kaçak yapıların yıkımına başladı. Vadide geniş güvenlik önlemleri alındı.

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Yıkımlardan detay

Ekiplerden detay

Haber-Kamera: Adem AKATİN RİZE-DHA



Kaynak: DHA