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Fırtına ve kar yağışı Bosna Hersek'te hayatı olumsuz etkiliyor

Bosna Hersek genelinde dünden beri devam eden fırtına ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

06.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:34Fırtına ve kar yağışı Bosna Hersek'te hayatı olumsuz etkiliyor
Bosna Hersek genelinde dünden beri devam eden fırtına ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Ülkenin güney kesimlerinde fırtına nedeniyle Mostar şehrinde bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, çok sayıda ağaç devrildi, şehirde ciddi hasar meydana geldi.
Öte yandan, ülkenin orta, kuzey ve doğu kesimlerinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, özellikle kara yolu ulaşımında aksaklıklara neden oldu.
Gece boyunca yağan kar nedeniyle bazı şehirler arası yollar trafiğe kapatılırken, yük taşıyan araçların zincirsiz yola çıkmalarına izin verilmedi.
Yerel medyadaki haberlerde, özellikle ülkenin yüksek kesimlerinde rüzgarın da etkisiyle kar yığınlarının yer yer iki metreye ulaştığı, çok sayıda köyde elektrik ve su kesintilerinin de yaşandığı bildirildi.
Kar yağışının gün içinde etkisini kaybedeceği, ülkenin güney kesiminde etkili olan fırtınanın devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Bosna - Hersek, Güncel

Kaynak: AA

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