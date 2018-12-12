Fırtına yerini kar yağışına bıraktı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı Ordu
'nun yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santime ulaştı Zabıta
ekipleri kuşlara yem, sokak köpeklerine ekmek bıraktı
ORDU - Ordu'da dün etkili olan şiddetli rüzgar gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar
yağışının etkili olduğu ilçelerden, Kabadüz
ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.Ulaşımda her hangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı ilçede kar yağışı etkisini yitirmeden devam ediyor.Belediye sokak hayvanlarına sahip çıktıKabadüz Belediyesi tarafından yaylada ve mahallelerdeki sokak hayvanları kış şartlarından en az etkilenmeleri için hayvanlara yem ve ekmek veriliyor. Zabıta Amirliği tarafından kuşlara yem verilirken, sokak köpeklerine ise ekmek veriliyor.
Ordu,Zabıta,Kar
12 Aralık 2018 Çarşamba 11:40