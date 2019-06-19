19.06.2019 18:56
Haberler» Güncel» Haber

Fırtınada apartmanın çatısı uçtu

Fırtınada apartmanın çatısı uçtu

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde etkili olan fırtınada, 5 katlı apartmanın çatısı, yerinden sökülerek, uçtu.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde etkili olan fırtınada, 5 katlı apartmanın çatısı, yerinden sökülerek, uçtu. Bina çevresinde kimsenin olmamasıyla olası facia önlendi.
Gölcük'te, öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Değirmendere Merkez Mahallesi'nde bulunan, 5 katlı Niyaz Apartmanı'nın çatısı, fırtınada yerinden sökülerek, uçtu. Bu sırada bina çevresinde kimsenin olmamasıyla olası facia önlendi. İhbarla gelen belediye ekipleri, apartman sakinlerinin de yardımıyla çatı enkazını kaldırma çalışması başlattı.


- Kocaeli
Kaynak: DHA
Gölcük, Kocaeli, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:19 Erciş'te ödül töreni
19:18 TRABZON Sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarına askeri helikopter desteği
19:18 ADIYAMAN Otomobil çöken yoldaki çukura takıldı
19:16 Araklı'daki sel - Hayatını kaybeden Soner Özbay ve Ali Abdullah Osmanoğlu için cenaze töreni...
19:14 MSB'den Araklı'daki sel felaketi için başsağlığı mesajı
19:12 İmamoğlu: "(Binali Yıldırım'ın) Çay davetini bekliyorum, seçim günü de dahil"
19:12 Kılıçdaroğlu, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Vakfının etkinliğine katıldı