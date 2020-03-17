Fırtınada cami minaresi yıkıldı, ağaçlar devrildi
BURDUR'un Ağlasun ilçesinde fırtına nedeniyle caminin minaresinin bir bölümü yıkılırken, bazı evlerin çatı ve bacaları uçtu, kökünden sökülen ağaçlar devrildi.
17.03.2020 14:51 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:51
BURDUR'un Ağlasun ilçesinde fırtına nedeniyle caminin minaresinin bir bölümü yıkılırken, bazı evlerin çatı ve bacaları uçtu, kökünden sökülen ağaçlar devrildi.
Ağlasun'da etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. İlçenin en büyük yerleşim yeri olan Sakarca Mahallesi'ndeki Yeni Camii'nin minaresinin bir bölümü rüzgarın etkisine dayanamayıp, yıkıldı. Rüzgarda minarenin üst kısmı yıkılırken, parçalar bir bahçeye düştü. Aynı mahalledeki Tekke mezarlığında da çam ağaçları elektrik tellerinin üzerine devrilerek maddi hasara yol açtı. İlçeye bağlı Yazır köyünde bazı evlerin baca ve çatıları uçtu.
Kaynak: DHA
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