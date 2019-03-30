30 Mart 2019, 15:31
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Fırtınada Çatı Otomobilin Üzerine Düştü

Fırtınada Çatı Otomobilin Üzerine Düştü

İZMİR'de, iki gündür etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle, Bornova ilçesindeki bir binanın alimünyum çatısı uçarak, otomobilin üzerine düştü.

İZMİR'de, iki gündür etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle, Bornova ilçesindeki bir binanın alimünyum çatısı uçarak, otomobilin üzerine düştü.

İzmir'de, dün kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esen ve zaman zaman saatte 90 kilomete hıza ulaşan fırtına nedeniyle, Altındağ ilçesinde bir binanın alüminyum çatısı uçtu. Sokakta park halinde olan bir otomobilin üzerine düşen çatı, araçta maddi hasara neden oldu. Çatının düştüğü sırada araçta ve sokakta kimsenin bulunmadığı öğrenildi. - İzmir Altındağ, Bornova, İzmir, Güncel
Kaynak: DHA