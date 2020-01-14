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Fırtınada denize giren adamın zor anları

İrlanda'yı etkisi altına alan Fırtına Brendan sırasında 60'lı yaşlarda bir adam denize girerken görüntülendi.

14.01.2020 12:13 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:13Fırtınada denize giren adamın zor anları

İrlanda'yı etkisi altına alan Fırtına Brendan sırasında 60'lı yaşlarda bir adam denize girerken görüntülendi.

ve İrlanda'yı etkisi altına alan Fırtına Brendan saatte 128 kilometre hızla rüzgarın estiği İrlanda'nın sahil kenti Salthill'de, bir adam yüksek dalgalara ve sert esen rüzgara aldırmayarak denize girdi. Ancak denizden çıkması kolay olmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Denize doğru giden adam ve fırtınalı denizden görüntüler

Denizden çıkmakta zorlanan adamın görüntüleri



İngiltere, Güncel

Kaynak: DHA

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