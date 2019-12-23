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Fırtınada düğün salonunun çatısı uçtu

KONYA'da, şiddetli rüzgar etkili olurken, Selçuklu ilçesindeki düğün salonunun çatısı uçtu.

23.12.2019 13:31 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:32 Fırtınada düğün salonunun çatısı uçtu

KONYA'da, şiddetli rüzgar etkili olurken, ilçesindeki düğün salonunun çatısı uçtu. Çatının uçan bölümü, belediye otobüslerinin park noktasındaki binaya çarptı.  

Kentte bu sabah başlayan rüzgarın hızı, gün içinde saatte 72 kilometreye kadar ulaştı. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde ağaçların dalları kırıldı. Selçuklu'ya bağlı Yazır Mahallesi'ndeki Gülvatan Sokak'ta bulunan 2 katlı düğün salonunun çatısının bir kısmı, fırtınada uçtu. Çatının uçan bölümü, belediye otobüslerinin park noktasındaki binaya çarptı. Olayda yaralanan olmadı. 

Meteoroloji verilerine göre, şiddetli rüzgar, kentte gün boyu etkili olacak. 

 



Selçuklu, Güncel

Kaynak: DHA

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