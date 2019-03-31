Fırtınada Mahsur Kalan Vatandaşların İmdadına Özel İdare Ekipleri Yetişti

Fırtınada mahsur kalan vatandaşların imdadına özel idare ekipleri yetişti
HAKKARİ - Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesine bağlı Onbaşılar Köyü ile Çamdalı mezrası yolunda yoğun fırına ve tipiden dolayı mahsur kalan vatandaşların imdadına ekipler yetişti. Edinilen bilgiye olay, akşam saatlerinde Onbaşılar Köyü ile Çamdalı mezrası yolu üzerindeki Zine Zirvesi'nde meydana geldi. Çamdalı mezrasında Onbaşılar Köyü'ne gitmeye çalışan bir araç, yoğun tipi ve fırtınadan dolayı Zine Zirvesi'nde mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine İlçe Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri kısa sürede bölgeye gitti. Ekipler, yolda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için yoğun çalışmalarına devam ediyor.
Hakkari, Yüksekova, Yerel
Kaynak: İHA