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Fırtınada türbülansa giren uçakta panik anları

Fas'tan Belçika'ya sefer yapan Ryanair şirketine ait yolcu uçağı, Belçika'ya yaklaştığı sırada Dennis fırtınası nedeniyle türbülansa girdi.

19.02.2020 10:53 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:53Fırtınada türbülansa giren uçakta panik anları

'tan 'ya sefer yapan Ryanair şirketine ait yolcu uçağı, Belçika'ya yaklaştığı sırada Dennis fırtınası nedeniyle türbülansa girdi. Korku dolu anlar yaşayan yolcuların yaşadığı panik anları kameralara yansıdı.

Fas'ın Ucda kentinden Belçika'nın başkenti 'e sefer yapan Ryanair şirketine ait yolcu uçağı, Belçika hava sahasına girdiği sırada Kuzey Avrupa'yı etkisi altına alan Dennis fırtınası nedeniyle türbülansa girdi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülere, yolcuların önlerinde bulunan koltukları sıkıca tuttuğu görülürken; arka planda bazı kişilerin ağladığı ve bağırdığı, bazılarının ise dua ettiği duyuluyor.Brüksel Güney Charleroi Havaalanı'na güvenli iniş yapan uçakta yolcular ya da mürettebat arasında yaralı olmadığı belirtildi.



Belçika, Brüksel, Fas, Dünya

Kaynak: DHA

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