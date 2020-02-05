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Fırtınada uçan çatı, 2 katlı evin üzerine düştü

BURSA'da, gece saatlerinde şiddetli rüzgar etkili olurken, merkez Yıldırım ilçesinde, fabrikanın çatısı uçtu.

05.02.2020 10:28 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:28Fırtınada uçan çatı, 2 katlı evin üzerine düştü

BURSA'da, gece saatlerinde şiddetli rüzgar etkili olurken, merkez ilçesinde, fabrikanın çatısı uçtu. Çatı, 2 katlı binanın üzerine düştü.

'da, gece saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Fırtınada, Yıldırım ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde bulunan fabrikanın çatısı uçtu. Çatı, fabrikanın yakınındaki 2 katlı binanın üzerine düştü. Gürültüyle uyanan bina sakinleri, polis ve itfaiyeye verdi. İhbarla mahalleye gelen itfaiye ekipleri, binanın üzerine düşen çatıyı kontrollü indirdi. Bina sakinleri, çok korktuklarını belirtti.

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Yıldırım, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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