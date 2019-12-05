Fırtınada yıkılan mendirek balıkçıları endişelendiriyor

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, geçen yıl ocak ayında yaşanan fırtınada Tarlaağzı köyündeki limanda mendireğin yaklaşık 150 metrelik bölümü yıkıldı. Tarlaağzı Gömü Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Tayfun Uça, balıkçı barınağının tehdit altında olduğunu belirterek, mendireğin onarılmasını istedi.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından 1995 yılında yapımına başlanan Amasra ilçesine bağlı Tarlaağzı köyündeki liman 2005 yılında tamamlandı. 2007 yılında Tarlaağzı Gömü Köyleri Su Ürünleri Kooperatifine devredilen limana yılda ortalama 300-400 balıkçı teknesi giriş çıkış yaparak, balıkları karaya ulaştırıyor. 2018 yılının ocak ayında yaşanan fırtınada limanın mendirek bölümündeki yaklaşık 150 metrelik alanda 13 beton blok yıkılarak, blokların arkasında bulunan ve yaklaşık 400 metrelik alanda bulunan dolgu malzemesi de denize gitti. O yıl yaşanan fırtınada büyük hasar gören mendireğin onarılmasını bekleyen balıkçılar, yetkililerden yardım bekliyor. 40 teknenin bulunduğu limanda balıkçılar limanın tamamen yıkılacağı korkusundan kayıklarını ve teknelerini karada bekletiyor. Ticari balıkçılar ise limana girmekten çekinerek, ürünlerini başka limandan tahliye ediyor.

Tarlaağzı Gömü Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Tayfun Uça, fırtınalı havalarda mendirekteki yıkımın ara ara devam ettiğini söyledi. Tayfun Uça, "2018 yılının Ocak ayında fırtına da büyük bir gürültü ile mendirekteki bloklar yıkıldı. Büyük korku yaşadık. Sonrasında biz de durumu ulaştırma bakanlığına bildirdik. Ancak bir sonuç alamadık. Mendireğimizin yıkılmasından sonra kooperatife bağlı kişiler korkularından teknelerini karaya çekiyor. Buraya büyük balıkçı tekneleri de girmek istemiyor. Büyük bir fırtınada burada taş taş üstünde kalmaz" dedi.

Balıkçıların güvenli limanlara gitmek istediğini ifade eden Tayfun Uça, şöyle konuştu:

"2018 yılında 118 bin kasa ticari balıkçılar tarafından limanımıza getirildi. Ancak bu yıl hamsi bol olmasına rağmen 26 bin kasa hamsi sevkiyatı yapıldı. Yani balıkçılarımız güvenli limanlara gitmek istiyor. Onun için bir an önce limanımızın onarılmasını istiyoruz. Buradaki sosyal tesislerimiz ve yine barınakların zarar göreceğini biliyoruz. Limandaki mendirekteki bloklar yavaş yavaş yıkılmaya devam ediyor. Eğer hava patlarsa mendirek komple yıkılacak ve karaya ulaşacak. Bu da bizim için facia olur. O yüzden yetkililerden yardım bekliyoruz."