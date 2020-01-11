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Fırtınada zarar gören ağaçlara bakım yapıldı

İstanbul'da geçen günlerde etkili olan fırtına nedeniyle Kemerburgaz Kent Ormanı'nda zarar gören ağaçlar onarılıyor.

11.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:52Fırtınada zarar gören ağaçlara bakım yapıldı
'da geçen günlerde etkili olan fırtına nedeniyle Kemerburgaz Kent Ormanı'nda zarar gören ağaçlar onarılıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, geçen günlerde etkili olan ve saatte hızı 100 kilometreye ulaşan fırtına ve beraberinde yağan şiddetli yağmur, şehir genelinde birçok evin çatısını uçurdu, araçlara zarar verdi, trafikte aksamalara neden oldu. Vatandaşlara sıkıntılı anlar yaşatan rüzgar ve yağış, şehir genelinde birçok ağacı da devirirken bir kısmının dallarını kırdı.
İBB iştiraklerinden Boğaziçi Yönetim AŞ, Kent Ormanı genelinde hasar tespit çalışması başlattı. Eğilen ve devrilen 50'ye yakın ağacın onarımı yapıldı. Bu kapsamda devrilen ya da eğilen ağaçlar düzeltildi. Yanlarına herek adı verilen kazıklar çakılan ağaçlar halatla bağlanarak sağlamlaştırıldı.
Eyüpsultan Kemerburgaz mevkisinde 5 milyon 526 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Kemerburgaz Kent Ormanı'nda 8 bin 167 ağaç, 420 bin çalı, 160 bin yer örtücü ve 357 bin metrekare çim alan bulunuyor.

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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