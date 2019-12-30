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Fırtınadan kaçan gemiler Sinop doğal limanına sığındı

Karadeniz'de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri Sinop'un doğal limanına demirledi.

30.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:38 Fırtınadan kaçan gemiler Sinop doğal limanına sığındı
'de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri 'un doğal limanına demirledi.
Sinop Liman Başkanı Kazım Alpay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki gemilerin fırtınadan etkilendiklerini söyledi.
Olumsuz hava koşullarında gemilerin fırtınadan kaçış yeri olarak Sinop'u seçtiklerini belirten Alpay, "Sadece bizim bölgemizdeki değil, gemilerin varış limanlarındaki hava durumu da yolculuklarını etkiliyor. Bu açıdan herhangi bir sorun yaşamamak niyetiyle de Sinop'un doğal limanına demir atıyorlar." dedi.
Alpay, 20'den fazla geminin Sinop doğal limanına demirlediğini, gemilerin yasal açıdan 7 gün süreyle Sinop'ta demirli kalabildiklerini belirterek, "Bu süre zarfında yakıt veya kumanya gibi ihtiyaçları olursa karşılanıyor ama genelde büyük gemiler olduğundan söz konusu ihtiyaçlarını önceden gidermiş oluyorlar. Hava şartları düzeldiğinde seyirlerine devam edecekler." diye konuştu.

Karadeniz, Sinop, Güncel

Kaynak: AA

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