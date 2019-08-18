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Fırtınadan korunmak için girdiği konteyneri rüzgar uçurdu

KONYA'nın Kulu ilçesinde, yaylada çalışırken çıkan fırtınadan korunmaya çalışan çiftçi Recep Erdoğan (53), konteynere girdi.

18.08.2019 12:57 Fırtınadan korunmak için girdiği konteyneri rüzgar uçurdu
KONYA'nın Kulu ilçesinde, yaylada çalışırken çıkan fırtınadan korunmaya çalışan çiftçi Recep Erdoğan (53), konteynere girdi. Fırtına nedeniyle konteyner savrulunca Erdoğan, ağır yaralandı.
Olay, dün 17.00 sıralarında, Kulu ilçesi Karacadağ eteklerindeki Yaraşlı Mahallesi'nde meydana geldi. Yağmur ile birlikte çıkan fırtınada Kemal Aksoy ve Ramazan Tetik'e ait iki evin çatısına yıldırım düştü. Bu sırada evlerde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Yaylada çalışan Recep Erdoğan, bir süre sonra fırtınadan korunmak için yayladaki evinin bahçesinde bulunan konteynere girdi. Rüzgarın şiddetiyle konteynerde savrulup, takla attı. Erdoğan içeride mahsur kalırken, durumu fark eden komşuları yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Recep Erdoğan'ın vücudunda kırıklar olduğu belirlendi. Durumu ağır olan Erdoğan, Kulu Devlet Hastanesi'den, Ankara'ya sevk edildi. Fırtına sonrası Kulu merkez ve mahallelerde elektrik kesintileri meydana gelirken, bazı evlerde ise zarar oluştu.



Recep Erdoğan, Kulu, Güncel

Kaynak: DHA

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