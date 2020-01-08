Haberler » Güncel » Fırtınanın ardından deniz keyfi - Haber

Fırtınanın ardından deniz keyfi

ANTALYA'da 2 gün etkili olan sağanak ve fırtına yerini güneşli havaya bıraktı.

08.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:28Fırtınanın ardından deniz keyfi

ANTALYA'da 2 gün etkili olan sağanak ve fırtına yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklığının 16, deniz suyu sıcaklığının 19 derece kaydedildiği kentte bazı vatandaşlar denizde yüzdü. 'da geçen pazartesi etkili olan ve dün öğle saatlerine kadar devam eden sağanak ve fırtına bugün yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklığının 16, deniz suyu sıcaklığının 19 derece, nem oranının ise yüzde 45 ölçüldüğü kentte, vatandaşlar ve turistler sahilde vakit geçirdi. Konyaaltı Sahiline gelen bazı vatandaşlar denize girerek yüzerken bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti. Dakikalarca yüzenler, denizin karadan daha sıcak olduğunu söyledi.



Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:10  Eski OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şahinoğlu emekliye ayrıldı - Haber
17:09  Atanamayınca lastikçisi oldu - Haber
17:08  "Son Devrin Bilim Abidesi Fuat Sezgin" belgeselinin galası yapıldı - Haber
17:08  CHP'li Çeviköz: ABD ve İran, itidalli davranmak durumunda - Haber
17:03  Tollu: "500 kişilik ekiple çalıştık" - Haber
16:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Haber
15:42  Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Haber
15:27  KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Haber
15:15  Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü - Haber
14:35  Yılbaşı gecesi, Rus turiste cinsel istismarda bulunan şahsa 7 yıl hapis cezası verildi - Haber
8.01.2020 17:15:20