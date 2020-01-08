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Fırtınanın ardından deniz keyfi

Fırtınanın ardından deniz keyfiANTALYA'da 2 gün etkili olan sağanak ve fırtına yerini güneşli havaya bıraktı.

08.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:51
Fırtınanın ardından deniz keyfi
ANTALYA'da 2 gün etkili olan sağanak ve fırtına yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklığının 16, deniz suyu sıcaklığının 19 derece kaydedildiği kentte bazı vatandaşlar denizde yüzdü.
'da geçen pazartesi etkili olan ve dün öğle saatlerine kadar devam eden sağanak ve fırtına bugün yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklığının 16, deniz suyu sıcaklığının 19 derece, nem oranının ise yüzde 45 ölçüldüğü kentte, vatandaşlar ve turistler sahilde vakit geçirdi. Konyaaltı Sahiline gelen bazı vatandaşlar denize girerek yüzerken bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti. Dakikalarca yüzenler, denizin karadan daha sıcak olduğunu söyledi.
Fırtınanın ardından deniz keyfi

Antalya, Güncel

Kaynak: DHA


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