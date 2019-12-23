Haberler » 3. Sayfa » Fırtınanın devirdiği ağaç otomobili hurdaya çevirdi - Haberler

Fırtınanın devirdiği ağaç otomobili hurdaya çevirdi

Antalya'da bu sabah saatlerinde başlayan fırtına, Serik ilçesinde ağaçların devrilmesine sebep oldu.

23.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:33 Fırtınanın devirdiği ağaç otomobili hurdaya çevirdi
'da bu sabah saatlerinde başlayan fırtına, ilçesinde ağaçların devrilmesine sebep oldu. Tamir için Serik sanayi sitesine getirilen bir otomobilin üzerine ağacın düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da sabah saatlerinde il merkezi ve ilçelerde başlayan şiddetli rüzgar Serik ilçesinde ağaçları devirdi. saatlerinde devrilen ve yolu kapatan bir ağaç belediye ekipleri tarafından kaldırılırken, aynı saatlerde Serik sanayi sitesinde bir otomobilin üzerine devrilen ağaç, otomobili hurdaya çevirdi. Tamir için sanayi sitesine gelen Gökhan Gül'e ait otomobil park halindeyken üzerine dev ağaç devrildi. İçinde kimsenin bulanmadığı otomobil hurdaya dönerken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bölgede şiddetli rüzgarın devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Antalya, serik, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:20   'Güven tazelemek' isteyen Suudi Arabistan'ın sosyal medya fenomenli tanıtımı eleştirildi - Haberler
12:20   Bilecik'te kros yarışları yapılmaya başladı - Haberler
12:14   Sportif yetenek taraması ara testleri sona erdi - Haberler
12:13   Kars Belediyesi'nden Toplu Taşımacılık anketinden çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı - Haberler
12:11   Kağızman'da kavga: 1 ölü - Haberler
11:54   Ekrem İmamoğlu: Yapılanları kınıyorum, Mansur Yavaş'ın yanındayız - Haberler
11:52   Ehliyetsiz genç, karıştığı kazanın ardından gözyaşlarına boğuldu - Haberler
11:51   Öğretmen, trafikte tartıştığı sürücü tarafından bıçakladı - Haberler
11:50   Taksici, kaza nedeniyle tartıştığı servis şoförünü öldürdü - Haberler
11:49   4 yaşındaki Berra'nın sırtına 100 saçma isabet etti - Haberler
23.12.2019 12:31:21