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Fırtınanın devirdiği ağaç otomobili hurdaya çevirdi

Antalya'da bu sabah saatlerinde başlayan fırtına, Serik ilçesinde ağaçların devrilmesine sebep oldu.

23.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:01
'da bu sabah saatlerinde başlayan fırtına, ilçesinde ağaçların devrilmesine sebep oldu. Tamir için Serik sanayi sitesine getirilen bir otomobilin üzerine ağacın düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Antalya'da sabah saatlerinde il merkezi ve ilçelerde başlayan şiddetli rüzgar Serik ilçesinde ağaçları devirdi. saatlerinde devrilen ve yolu kapatan bir ağaç belediye ekipleri tarafından kaldırılırken, aynı saatlerde Serik sanayi sitesinde bir otomobilin üzerine devrilen ağaç, otomobili hurdaya çevirdi. Tamir için sanayi sitesine gelen Gökhan Gül'e ait otomobil park halindeyken üzerine dev ağaç devrildi. İçinde kimsenin bulanmadığı otomobil hurdaya dönerken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bölgede şiddetli rüzgarın devam ettiği bildirildi.
(İHA)
Fırtınanın devirdiği ağaç otomobili hurdaya çevirdi

Antalya, serik, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA


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