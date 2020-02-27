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Fırtınanın devirdiği ağaç, otomobilin üstüne düştü

Fırtınanın devirdiği ağaç, otomobilin üstüne düştüKOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, fırtınanın devirdiği ağaç park halindeki otomobilin üstüne düştü.

27.02.2020 22:59 | Son Güncelleme: 27.02.2020 23:00
Fırtınanın devirdiği ağaç, otomobilin üstüne düştü
KOCAELİ'nin ilçesinde, fırtınanın devirdiği ağaç park halindeki otomobilin üstüne düştü.
Darıca'da, akşam saatlerinde, fırtına etkili oldu. Bayramoğlu Mahallesi Ihlamur Sokak'taki ağaç elektrik direğini devirirken, ağaç park halindeki bir otomobilin üstüne düştü. Otomobil hasar gördü. verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri ağacı kaldırmak için çalışma yaptı. Elektrik direğinin kaldırılması için ise elektrik dağıtım şirketi görevlilerine haber verildi.
Fırtınanın devirdiği ağaç, otomobilin üstüne düştü

Darıca, Güncel

Kaynak: DHA


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