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Fırtınaya yakalanan balıkçı gemisinin zor anları

Sinop'ta fırtınaya yakalanan balıkçı gemisinin zor anları kameralara yansıdı.

13.02.2020 14:17 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:17Fırtınaya yakalanan balıkçı gemisinin zor anları
'ta fırtınaya yakalanan balıkçı gemisinin zor anları kameralara yansıdı.

Sinop'ta günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava ve fırtına nedeniyle balıkçı gemisi zor anlar yaşadı. Sinop'un Adabaşı açıkları mevkisinde meydana gelen olayda, fırtına nedeniyle zor anlar yaşayan balıkçı gemisi batmaktan son anda kurtuldu. Liman açıklarına kadar gelebilen gemi dev dalgalar arasında güçlüklü ilerleyebildi. Ayrıca balıkçı gemisi yedeğinin limana sığındığı bildirilirken gemi personelinin rahat bir nefes aldığı öğrenildi. - SİNOP

Sinop, Güncel

Kaynak: İHA

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