FIRTINAYLA HAVALANAN PAZARCI O ANLARI ANLATTI

Kadıköy'de Mehmet Pekcan isimli pazarcının eli, çadırın ipine takılınca şiddetli rüzgarla birlikte metrelerce havalandı. O anları anlatan Pekcan, "Elim takılınca 8-10 adam boyu havalandım. Paraşüt gibi, hafif şekilde aşağıya indim" diye konuştu. O anlar cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay geçtiğimiz Cuma günü Salıpazarı 'nda meydana geldi. Pazarda tezgah açan Mehmet Pekcan'ın eli çadırı kurarken ipe takıldı. Fırtına nedeniyle çadır havalanmaya başlayınca asılı kalan pazarcı da metrelerce yukarı yükseldi. Çadırı bırakamayan pazarcıyı görenler şaşkına dönerken, bir kişide o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Bir süre sonra çevredekilerin yardımıyla pazarcı yere indirildi.

8-10 ADAM BOYU YÜKLSELDİM

Metrelerde havalanan Mehmet Pekcan o anları anlattı. Pekcan, "Cuma günüydü. Rüzgar şiddetliydi. Çadır büyüktü. Elim takıldı ve elimi kurtaramadığım için havalandım bir anda. En sevindirici tarafı zararsız kazasız bir şeklide aşağıya inişim oldu. 2-3 dakika sürdü bana sorarsanız daha fazla gibi geldi." dedi.

PARAŞÜT GİBİ HAFİF ŞEKİLDE AŞAĞIYA İNDİM

Pekcan, "Havadayken en çok merak ettiğim ne zaman ver nasıl aşağıya ineceğimdi. 8-10 adam boyu havalanmışım. Heyecanlandım çok fazla. Paraşüt gibi aşağıya indim. Çok sert de inebilirdim. Allah yüzümüze güldü. Sesleri de duyuyordum adam gitti diyorlardı" ifadelerini kullandı.

KARDEŞİMİ HAVADA GÖRÜNCE ŞOKA GİRDİM

Pazarda kardeşi gibi esnaf olan Oktay Pekcan panik yaşadığını söyleyerek, "Şoktaydım o an. Kardeşim çok yukarıda. Her şey olabilirdi. Hemen ipe yapıştım. İpi çektim elim yara oldu. Şükür kardeşim sağ salim aşağıya indi. Çadır sürekli yalpaladı. İndi kalktı indi kalktı. Elinin sıkıştığını fart etmedik. Yardıma gelen esnaf arkadaşımız Özgür'e sürekli özgür bırak diye seslenmeye başladı. Tamamen hava şartları, çadırın büyüklüğü. 15-20 saniye havada gördüm kardeşimi." diye konuştu

Görüntü dökümü:

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-Pazardan görüntü

-Mehmet Pekcan ile röp

-Abisi Oktay Pekcan ile röp

-Genel ve detay görüntüler

-Cep telefonu görüntüleri

- İstanbul