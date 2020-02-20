Firuze, Ertan'la yüzleşti!

Firuze'nin, Ertan'ın gerçekleri bildiğini anladığı, Ayaz'ın Firuze'nin Ertan'a karşı mücadelesinde elinden geleni yaptığı bölüme Yasin ve Elvan arasında yaşananlar damga vurdu. Heyecan dolu bölüm sosyal medyada da uzun süre konuşuldu.

#söyleyebilseydim etiketi Twitter Türkiye'de 15 saat 10 dakika, dünyada 4 saat 30 dakika TT listesinde kaldı.

İzleyiciyi adalet ve aşkın büyüklüğünü sorguladıkları bir hikayeye davet eden Zemheri'nin final sahnesinde Firuze ve Ayaz arasındaki bağı anlamaya çalışan Ertan bir kez daha Firuze'nin karşısına çıktı. Ertan, "Ayaz senin için kim?" sorusuyla Firuze'yi köşeye sıkıştırdı. Bu sırada Yasin'in saldırısından kendini korumaya çalışan Elvan, gözyaşları içinde Firuze'nin yanına geldi. Perişan halde görünen Elvan'ın "Ben öldürdüm abla!" dediği anlar ekran başındakileri şoke etti. "Ertan bu durumdan faydalanacak mı?" sorusu akla gelirken, Firuze'nin Elvan için neler yapacağı şimdiden merak konusu oldu.

ERTAN, FİRUZE'YE AŞKINI İLAN ETTİ!

Uçurumun kenarından dönen Firuze, yaşadığı korkuyu atlatamadan Ertan'ın kendisine beslediği duygularla da yüzleşmek zorunda kaldı. Ayaz, Firuze'nin Ertan'a karşı mücadelesinde elinden geleni yaparken, Safiye oğlunun özgürlüğü için her şeyi itiraf etmeye karar verdi ancak itiraf dilekçesini veremeden Ayaz'a yakalandı. Oğlunun yaşadıklarına daha fazla dayanamadığı için ölmeyi seçen Safiye, tedavisini yarım bıraktı. Faruk'un Sevda'yı eve getirmesi Aliye'yi çileden çıkardı.

MEHVEŞ'TEN AYAZ'A ŞAŞIRTAN HAMLE!

Mehveş ve Ertan dilekçenin ortaya çıkmasıyla panik olurken, bunu duyan Ayaz olanları Firuze'ye anlattı. Duydukları karşısında heyecanını gizleyemeyen Firuze ile Ayaz arasındaki yakınlaşma dikkat çekti. Ertan'ın yeni hamlesi Aliye'yi evde işe almak olurken, bu durum karşısında Firuze iyice köşeye sıkıştı. Firuze'yi düştüğü çıkmazdan kurtarmak için dilekçenin peşine düşen Ayaz, hiç ummadığı bir kişinin yardımıyla karşılaştı. Ertan'ın davranışlarına artık tahammül edemeyen Mehveş, çalışma odasında yakaladığı Ayaz'a dilekçeyi kendi elleriyle verdi.

AYAZ VE ERTAN ARASINDA BÜYÜK KAVGA!

Ertan, Firuze'ye dağ evinde bir sürpriz hazırladı. Hazırlanan romantik ortamı görünce tedirginliğini gizleyemeyen Firuze, Ertan'ın kendisi hakkındaki gerçekleri bildiğini anladı. Ertan'ın, babasının özgürlüğüne karşı sunduğu teklifle Firuze'nin sınırlarını zorladığı anlarda Ayaz evi bastı. İkilinin kavgası heyecan dolu anlara sahne olurken, gelen polisler ikiliyi gözaltına aldı. Herkes Ertan cezasını çekecek, adalet yerini bulacak diye bekledi ancak Ertan suçu başkasının üstüne yıkmak için bir plan yapmıştı. Kendini bu işten de sıyıran Ertan soluğu Firuze'nin yanında aldı.