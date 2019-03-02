Fıs Çocuk Kupası Uludağ'da Başladı

Türkiye Kayak Federasyonu
faaliyet programında yer alan Alp Disiplini FIS Çocuk Kupası müsabakaları Bursa
'da başladı.
75 sporcunun katılımı ile Bursa Uludağ
Kayak Merkezinde organize edilen müsabakaları Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, yönetim kurulu üyeleri Tarkan
Soyak, Zafer Dumlu
, federasyon genel sekreteri Tevfik Odabaşı yerinde takip etti. İlk gün sporcular büyük slalomda yarıştı. Son derece zevkli ve çekişmeli geçen müsabakalar yarın yapılacak slalom yarışmaları ile tamamlanacak.
- İstanbul
Bursa, Türkiye Kayak Federasyonu, Spor
Kaynak: DHA