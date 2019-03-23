23 Mart 2019, 16:32
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Fıs Kayaklı Koşu Balkan Kupası Başladı

Fıs Kayaklı Koşu Balkan Kupası Başladı

Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan, FIS Kayaklı Koşu Balkan Kupası'nın son ayağı bugün Bolu'nun Gerede ilçesinde başladı.



Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan, FIS Kayaklı Koşu Balkan Kupası'nın son ayağı bugün Bolu'nun Gerede ilçesinde başladı. 

Gerede Arkut Kayak Merkezi'nde organize edilen yarışlara Türkiye'nin yanısıra, Rusya, Bosna  Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan, Romanya ve Sırbistan olmak üzere 8 ülkeden 17 bayan 39 erkek olmak üzere toplam 56 sporcu katılıyor. İlk dereceye girmeye çalışan ülkelerin erkekler ve bayanlarda klasik teknik yarışmaları kıyasıya mücadeleye sahne oldu. İlk gün müsabakalarının ardından Pazar günü yapılacak serbest teknik müsabakaları sonrasında Balkan Kupası sahibini bulacak.

- Geredebolu Gerede, Türkiye, Türkiye Kayak Federasyonu, Bolu, Spor
Kaynak: DHA



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