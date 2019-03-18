Fıs Worldpay'i 43 Milyar Dolara Satın Alacak

Kaynak: DHA

– ABD merkezli finansal hizmet şirketi Fidelity National Information Services Inc. (FIS), Ohio merkezli ödeme işlemcisi Worldpay Inc'yi 43 milyar dolara satın alacak.Anlaşmaya göre, satın alımdan sonra oluşacak şirket hisselerinin yüzde 53'üne FIS hissedarları, yüzde 47'sine de WorldPay hissedarları sahip olacak. Ayrıca, FIS'in Worldpay'in toplam borcunu finanse edeceği ve anlaşma sonuna Worldpay hissedarlarının sahip oldukları hisse başına 11 dolar ve 0.9287 FIS hissesine sahip olacağı belirtildi.Söz konusu anlaşmanın ardından oluşacak şirketin yönetim kurulunda FIS'ten yedi kişinin, Worldpay'den de beş kişinin yer alacağı duyurulurken, konuyla ilgili yapılan açıklamada FIS Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Gary Norcross'un yeni şirkette de görevine devam edeceği ve Worldpay Yönetim Kurulu ve CEO'su Charles Drucker'ın da Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı olacağı vurgulandı.Anlaşmanın 2019'un ikinci yarısında tamamlanması öngörülüyor. - İstanbul