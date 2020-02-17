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Fişe takılı unutulan elektrikli battaniyeden yangın çıktı

EDİRNE'nin Kaleiçi semtindeki iki katlı evin en üst katında, açık unutulan elektrikli battaniyenin alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

17.02.2020 19:17 | Son Güncelleme: 17.02.2020 19:18Fişe takılı unutulan elektrikli battaniyeden yangın çıktı

EDİRNE'nin Kaleiçi semtindeki iki katlı evin en üst katında, açık unutulan elektrikli battaniyenin alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Gazeteci Mehmet Karagöz Sokak'ta iki katlı evin en üst katındaki C.B.'ye ait dairede, çıktı. Açık unutulan elektrikli battaniyenin alev alması sonucu çıkan yangın, kısa sürede tüm daireyi sardı. Yangında yükselen dumanı gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Polisin güvenlik önlemi aldığı evde, doğal gaz önlem amaçlı gazı kesildi.



İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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