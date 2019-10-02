FİSKOBİRLİK alıp, üretip, satıyor

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) kabuklu olarak aldığı fındığı kendi entegre tesislerinde üretip mamul haline getirdikten sonra kendi fabrika satış mağazalarında ve Fiskomarlarda piyasaya sürüyor. Çikolata çeşitlerinden fındık yağına 82 çeşit mamulle raflarda yerini alan fındık ürünlerine ise vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.



Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Bayraktar Türk fındığını ve fındık üreticisinin geleceğini garanti altına almanın üreterek ve bir marka değer sağlayarak satmaktan geçtiğini söyledi. FİSKOBİRLİK'in son üç yıldır sadece kabuklu olarak fındık almadığını, aldığı fındığa katma değer sağlayacak mamul haline getirip sattıklarını anlatan Lütfü Bayraktar, "Yıllardır Avrupalı büyük tekel firmaları fındığı almazsa ne olur diye düşünüyoruz. Oysaki biz üretmezsek o firmalar ne yapar diye düşünmeliyiz. Bunu düşünmek için de Türkiye'nin bir fındık mamulünde markalaşması lazım. Kendi markamızın iç ve dış pazarda payını artırmamız lazım. Yurtdışındaki sektördeki tekel firmalarıyla mücadelenin yolu buradan geçiyor" dedi.



"Üretiyoruz ama tanıtamıyoruz"



FİSKOBİRLİK'in üç yıldır kendi AR-GE çalışmalarına önem verdiğini da anlatan Bayraktar, "FİSKOBİRLİK dünyada kendi marka değerini oluşturmak için kendi imkanlarıyla bir mücadele veriyor. Özellikle son üç yıldır kendi AR-GE çalışmalarımıza önem veriyoruz. Türk fındığının itibarını korumak, Türk fındık üreticisinin geleceğini güvence altına almak için bizim de markalaşmaya çalıştığımız ürünler var. Kendi entegre tesislerimizde 82 çeşit fındık mamulü üretmekteyiz. Ürünlerimizde kalite sorunu yok ama tanıtım yetersizliğimiz bulunmaktadır. Dünya pazarında diğer ülkelerin fındık ürünleriyle rekabet için devlet desteğine ihtiyacımız var. Türk fındığını garanti altına almanın, üreticinin geleceğini güvence altına almanın nihai ürünlerde dünyada markalaşmaktan geçer" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İHA