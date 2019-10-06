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FİSKOBİRLİK'in müdahil alım yapması isteği

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, müdahil alımlarla ilgili FİSKOBİRLİK'in devreye sokulmasını istedi.

06.10.2019 10:22FİSKOBİRLİK'in müdahil alım yapması isteği
Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, müdahil alımlarla ilgili FİSKOBİRLİK'in devreye sokulmasını istedi.
Karan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın, Giresun ziyareti sırasında yaptığı değerlendirmede FİSKOBİRLİK'in önemine dikkati çektiğini belirtti.
FİSKOBİRLİK'siz bir fındık piyasasının düşünülemeyeceğine vurgu yapan Karan, bu durumun herkes tarafından dile getirildiğini kaydetti.
Etkin, güçlü bir birliğin tekeli de ortada kaldıracağını savunan Karan, konunun takipçisi olacaklarını ve fındık üreticisinin çıkarları noktasında mücadeleye devam edeceklerini aktardı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Şemsi Bayraktar, Giresun, Ekonomi

Kaynak: AA

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