Fiskobirlik'te Hırsızlığa Geçit Yok

Giresun
'da FİSKOBİRLİK Yönetimi'nin şüphesi üzerine başlatılan inceleme sonucu kuruma ait depolardan fındık çaldığı belirlenen 8 hamal ile bunlardan fındıkları satın alan 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, FİSKOBİRLİK Yönetimi bir süredir depolardan fındık çalındığı şüphesi üzerine olayı araştırarak güvenlik güçlerini bilgilendirdi. Bir süre teknik ve fiili takibe alınan çalışanlara yönelik dün gece jandarma ve polis ekipleri eşliğinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 8'nin hamal, 3'ünün ise bunlardan fındıkları satın alan şahıslar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, çalındığı iddia edilen fındıkların FİSKOBİRLİK'e teslim edildiği bilgisine ulaşıldı. - GİRESUN
Giresun
05 Aralık 2018 Çarşamba 15:25