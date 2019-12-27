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FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: "İyi bir sezon geçirdik"

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "FİSKOBİRLİK açısından hem fındık alımı hem entegre tesisi hem de ürünlerimiz açısından iyi bir sezon geçirdik.

27.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:52 FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar:
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "FİSKOBİRLİK açısından hem fındık alımı hem entegre tesisi hem de ürünlerimiz açısından iyi bir sezon geçirdik." dedi.
Bayraktar, düzenlediği basın toplantısında, fındık fiyatının sezon öncesi açıklanmasının piyasaya olumlu yansıdığını söyledi.
"Geçmiş yıllara göre umduğumuzu bulduk." ifadesini kullanan Bayraktar, şöyle devam etti:
"FİSKOBİRLİK açısından hem fındık alımı hem entegre tesisi hem de ürünlerimiz açısından iyi bir sezon geçirdik. Kaynağımız olsaydı daha iyi olurdu. Bu biraz imkanla ilgili. İmkanınız çoksa masaya daha güçlü oturuyorsunuz, ona göre iş yapıyorsunuz."
Fındıkta fiyatın erken açıklanması sayesinde insanların planlarını önlerini görerek yaptıklarını belirten Bayraktar, sezon içindeki fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesi gerektiğini dile getirdi.
Toprak Mahsulleri Ofisi kanalıyla birliğe aktarılan 10 bin ton fındığın FİSKOBİRLİK'e önemli katkı sağladığını vurgulayan Bayraktar, buradan ekonomik kazanç elde ettiklerini söyledi.

lütfi bayraktar, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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