24.06.2019 12:45
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Fıstık bahçelerinde yangın

Fıstık bahçelerinde yangın

Siirt'te fıstık bahçelerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Siirt 'te fıstık bahçelerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Algül ve Doğan mahalleleri Doğu Kışla bölgesinde fıstık bahçelerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Yangın, Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı.

İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, fıstık bahçelerinde çıkan yangında 20 dönüm fıstık, ceviz ve üzüm ekili alanın yandığını belirterek, araçlarının giremediği yerlerde ekiplerin su taşıyarak söndürme çalışması yürüttüğünü aktardı.
Kaynak: AA
İtfaiye , Siirt , Güncel

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