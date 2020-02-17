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Fıstık çuvalları arasındaki binlerce paket kaçak sigara ile tütün ele geçirildi

Şanlıurfa'da polisin durdurduğu tırda yapılan aramada, fıstık çuvallarının arasına gizlenmiş binlerce lira değerinde gümrük kaçağı nargile tütünü ile 38 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirildi.

17.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:16Fıstık çuvalları arasındaki binlerce paket kaçak sigara ile tütün ele geçirildi
'da polisin durdurduğu tırda yapılan aramada, fıstık çuvallarının arasına gizlenmiş binlerce lira değerinde gümrük kaçağı nargile tütünü ile 38 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa - Mardin kara yolunda durdurdukları bir tırda arama yaptı. Ekipler aramalarında, fıstık çuvalları arasında 38 bin 110 paket muhtelif markalarda gümrük kaçağı sigara, 2 bin 900 paket elektronik sigara tütünü, 991 kilogram nargile tütünü ile 189 adet kulaklık ele geçirdi. Olayda şüpheli 2 şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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