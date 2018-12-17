Fıstık Gibi Fuar, Fıstık Gibi İlgiyle Sona Erdi

OSMANİYE BELEDİYESİ 3.KİTAP FUARI 100 BİN ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI

Açıldığı günden itibaren 7'den 77'e her yaş grubunun yoğun ilgi gösterdiği kitap fuarında 80 standa, 180 yayın evi ve 150 yazar katıldı. Fuar boyunca okuyucuları ile buluşan birbirinden değerli yazarlar okuyucularına kitaplarını imzalarken, fuar boyunca 27 farklı söyleşi ile bilgi ve birikimlerini kitapseverlerle paylaştılar.

BÖLGENİN EN BÜYÜK KİTAP FUARI OLMA YÖNÜNDE EMİN ADIMLAR ATILDI

7 - 16 Aralık günleri arası Masal park yanı fuar alanına 2 bin 400 metrekare alana kurulan dev çadır ve geniş otopark imkânı ile Osmaniye'ye ve bölgeye hitap eden Osmaniye Belediyesi 3. Kitap Fuarını Mutlu Şehir Osmaniye'de 100 bin kişi ziyaret etti. Böylelikle gelecekte bölgenin en büyük kitap fuarı olma yönünde emin adımlar atıldığı gözlemlendi. Osmaniye Belediyesi 3. Kitap Fuarında stant açan yayınevleri, Türkiye'de birçok ilde fuara katıldıklarını ve Osmaniyelilerin fuara ilgisinin, bilinçli ve seçerek okuyan, okumayı seven bir şehir olduğunun kanıtı olduğunu kaydettiler. Fuara katılan vatandaşlar, herkesin rahatlıkla aradığı kitabı bulabildiği böylesi kültür dolu bilgi dolu bir organizasyona imza attığı için Belediye Başkanı Kadir Kara'ya teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandılar.

BAŞKAN KADİR KARA, 'TEŞEKKÜRLER OSMANİYE'

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; "Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz kitap fuarımıza muhterem Osmaniyeli hemşerilerimizin ve çevre illerden katılan vatandaşlarımızın ilgisi takdire şayandı. Her yaş grubunun yoğun ilgi gösterdiği kitap fuarına özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin katılımlarını görmek Osmaniyemizin ve ülkemizin geleceği için çok önem arz etmektedir. Kitap fuarının açıldığı günden son gününe kadar önemsediğiniz ve her gün daha fazla ilgi gösterdiğiniz için siz değerli Osmaniyeli hemşerilerime ve katkı sağlayan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

KİTAP FUARI OSMANİYE'NİN TANITIMINA BÜYÜK KATKI SAĞLADI

Osmaniye Belediyesi 3.Kitap Fuarı, en az 10 ulusal kanalın ana haber bültenlerinde yayınlanarak Osmaniye'nin tanıtımına çok büyük katkı sağladı. Fıstık gibi kitap fuarı, Osmaniye'de kitap fuarı gibi başlığında verilen haberler ülke gündeminde yer aldı. Ayrıca Osmaniyem Radyo TV (ORT) ve Radyo 80 fuar çadırına kurulan mobil stüdyoda fuar boyunca dakika dakika canlı yayın yaparak fuarın enerjisini tüm Osmaniye ile paylaştı.

8 KİŞİYE 80 KİTAP

Osmaniye Belediyesi 3.Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında Facebook ve Instagram hesaplarından Osmaniye Belediyesi Kitap Fuarı sayfasını takip edenlerin içerisinden çekiliş yapılarak 8 kişiye 10 eserden oluşan kitap seti ve toplamda 80 kitap hediye edildi.

Ayrıca Osmaniye Belediyesi tarafından kitap fuarından 4 kitap alana bir büzgülü sırt çantası hediye edildi.

Kaynak: Bültenler