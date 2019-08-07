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Fıstık hırsızlarına suçüstü

Gaziantep'te antepfıstığı bahçesinden hırsızlık yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

07.08.2019 18:57 Fıstık hırsızlarına suçüstü
Gaziantep'te antepfıstığı bahçesinden hırsızlık yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Nizip ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, 3 şüphelinin ağaçlardan fıstık topladığını gördü. Fıstık arazisine giren jandarma ekipleri, yaşları 15 olan Ö.G., D.D. ve A.Ç.'yi topladıkları 20 kilogram antepfıstığıyla suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, karakola götürüldü. Fıstık arazisi sahipleri, jandarma ekiplerine teşekkür ederek, hırsızlıklara karşı çözüm bulunmasını istedi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Jandarma, Nizip, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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