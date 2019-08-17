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Fıstık Müzesine özendirme ödülü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fıstık Müzesi, Tarihi Kentler Birliği (TKB) Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda müze özendirme ödülüne layık görüldü.

17.08.2019 14:13 Fıstık Müzesine özendirme ödülü
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fıstık Müzesi, Tarihi Kentler Birliği (TKB) Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda müze özendirme ödülüne layık görüldü.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, fıstığın nasıl yetiştiğini aşama aşama gösteren dünyanın ilk ve tek Fıstık Müzesinin 21 Eylül 2018 tarihinde ziyaretçilerini ağırlamaya başladığı hatırlatıldı.
Dış tasarımı fıstığa benzeyen müzenin, fıstığın üretimden tüketime geçen sürecini, modern müzecilik anlayışıyla anlattığı ifade edildi.
TKB tarafından düzenlenen, Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fıstık Müzesinin, müze özendirme ödülüne layık görüldüğü belirtildi.
Müzeler arası ortak çalışmayı teşvik etmeyi amaçlayan yarışmanın ödül töreninin 6-8 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirileceği kaydedildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Eylül, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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