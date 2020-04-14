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Fitbit, Kullanıcıların Virüsten Korunmasına Yardımcı Olacak

Fitbit kullanıcıların Covid-19 ile mücadelesini desteklemek ve kolaylaştırmak adına bir takım yeni özelliği kullanıma sundu.

14.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:53
Fitbit, Kullanıcıların Virüsten Korunmasına Yardımcı Olacak
Fitbit kullanıcıların Covid-19 ile mücadelesini desteklemek ve kolaylaştırmak adına bir takım yeni özelliği kullanıma sundu. İşte detaylar!

Virüsten Korunmaya Yardımcı Olacak

Özellikle sporculara yönelik giyilebilir akseuar ürünleri ile tanınan Fitbit, kullanıcıların virüsten korunmalarına ve salgın sırasında ortaya çıkabilecek stresi yönetmelerine yönelik bazı yeni özellikleri kullanıma sundu.

Virüsten korunmak için alabileceğiniz tedbirlerin başında hijyen geliyor ve şirket de bunun önemini vurgulamak adına akıllı saat ve akıllı bileklik modellerine el yıkama hatırlatıcısı özelliğini ekledi. Bu özelliğin hareketsizlik bildirimi ile benzer bir çalışma sistemine sahip olduğu söylenebilir. Cihazınız, belirli aralıklarla sizlere ellerinizi yıkamanız yönünde uyarılar verir.

Buna ek olarak virüsün yol açtığı belirsizliğin stres durumlarına yol açtığı söylenebilir. Bu nedenle ek olarak yine belirli aralıklarla esneme egzersizi kullanıcılara hatırlatılacak. Bunlar basit şeyler gibi gözükse de, evde geçirdiğiniz vakitten dolayı kolaylıkla unutabileceğiniz şeyler.

Fitbit Premium ile sunulan bu özellikler normalde ücretli olarak sunulsa da şirketin söz konusu abonelik için deneme süresini üç ay olarak güncellediğini belirtmekte fayda var. Bu abonelikte evde minimum ekipmanla deneyebileceğiniz binlerce egzersiz de yer alıyor.

Söz konusu ayarlar için dil desteği oldukça kısıtlı ve bazı özellikler - örneğin kendinizi iyi hissetmiyorsanız yardım isteme gibi - yalnızca belirli bölgelerde kullanılabiliyor. Peki siz bu özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Koronavirüs, Teknoloji
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