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Fitch 14 Türk bankasının kredi notunu düşürdü! İşte o bankalar

Fitch, yabancıların sahip olduğu 12 Türk bankası ve 2 kamu bankasının notunu indirdi, görünümü negatif olarak belirledi.

19.07.2019 17:35

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yabancıların sahip olduğu 12 Türk bankasının ve bağlı kuruluşları ile 2 kamu bankasının uzun dönemli döviz cinsinden kredi notunu düşürdü. Görünümü negatif olarak belirledi.

Ftch'in bu kararı 12 Temmuz'da Türkiye'nin ülke kredi notunun düşürülmesinin ardından geldi.

'HÜKÜMETİN MÜDAHALE RİSKİ ARTTI'

Fitch'ten yapılan açıklamada, yabancıların sahip olduğu Türk bankalarının notunun "BB-"den "B+"ya indirilme nedeni olarak, Türkiye'nin dış finansmanında kayda değer bir bozulma olması durumunda hükümetin bankacılık sektörüne müdahale riskinin artması gösterildi.

Kamu bankalarının not indirimi ise, açıklamaya göre, "Fitch'in Türk yetkililerin, ülkenin dış finansmanındaki zorlanma için artan potansiyel dikkate alındığında, dövize zamanında ve yeterli destek sağlama yeteneğine yönelik artan risklere ilişkin görüşünü" yansıtıyor.

NOTU DÜŞÜRÜLEN BANKALAR

Fitch'in notunu düşürdüğü bankalar şöyle; Türkiye Garanti Bankası AŞ, Yapı ve Kredi Bankası AŞ, Türk Ekonomi Bankası, QNB Finansbank AŞ, ING Bank AŞ, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Alternatifbank AŞ, Türkiye Finans Katılım Bankası, Burgan Bank AŞ, ICBC Turkey Bank AŞ., BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası, Denizbank AŞ, Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Türk Eximbank) ve Türkiye Kalkınma Bankası AŞ.

Fitch 14 Türk bankasının kredi notunu düşürdü! İşte o bankalar
Türkiye, Fitch, Ekonomi, Güncel

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