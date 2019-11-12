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Fitch, 20 Türk bankasının kredi notu görünümünü yükseltti

1 Kasım'da Türkiye'nin kredi notu görünümünü negatiften durağana yükselten Fitch, 20 Türk bankasının görünümünü de negatiften durağana yükseltti.

12.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:43

Kredi derecelendirme kuruluşu Ratings, 20 Türk bankasının görünümünü negatiften durağana revize ederken kredi notunu teyit etti. Ayrıca kuruluş, Akbank ve İş Bankası'nın yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notu görünümünü negatiften durağana yükseltti.

7 YIL SONRA OLUMLU BİR DEĞERLENDİRME YAPMIŞTI

Fitch Ratings, 'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederek görünümünü "negatif"ten "durağan"a revize etmişti. Fitch, böylece 7 yıl sonra Türkiye ekonomisi hakkında not görünümüne yansıyan olumlu bir değerlendirme yapmıştı.

1 Kasım'da Türkiye'nin ülke notunu "BB-" olarak teyit ederken not görünümünü negatiften durağana yükselten Fitch Ratings, ülkenin bankaları desteklemesine yönelik aşağı yönlü risklerin azalmasını, dış finansmanda kısa vadede görülebilecek sert bozulma ihtimalinin düşmesini işaret etmişti.

GELİŞMELERİ İZLEMEYİ SÜRDÜRECEK

Fitch Ratings'in raporunda kurumun bankaların faaliyet ortamı gelişmeleri çerçevesinde varlık kalitesi, sermaye pozisyonları, karlılığı ve yabancı para likiditeleriyle ilgili gelişmeleri izlemeyi sürdüreceği belirtildi.

Fitch, 20 Türk bankasının kredi notu görünümünü yükseltti

Türkiye, Fitch, Ekonomi, Güncel


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