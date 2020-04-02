Fitch: 2020’de derin küresel resesyon yaşanacak
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşunun yayımladığı Küresel Ekonomik Görünüm güncelleme raporunda, bu yıl küresel ekonominin yüzde 1,9 daralmasının, 2021'de ise yüzde 4,3 seviyesinde büyüme göstermesinin beklendiği kaydedildi.
02.04.2020 22:41 | Son Güncelleme: 02.04.2020 22:41
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşunun yayımladığı Küresel Ekonomik Görünüm güncelleme raporunda, bu yıl küresel ekonominin yüzde 1,9 daralmasının, 2021'de ise yüzde 4,3 seviyesinde büyüme göstermesinin beklendiği kaydedildi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Ekonomi