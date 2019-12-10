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Fitch, 5 büyükşehir belediyesinin kredi notunu yükseltti

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ve Manisa Büyükşehir Belediyelerinin kredi notunu "negatif"den "durağan"a yükseltti.

10.12.2019 11:21 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:21Fitch, 5 büyükşehir belediyesinin kredi notunu yükseltti

Kredi derecelendirme kuruluşu , beş Türk yerel ve bölgesel yönetimin kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.

Kredi not görünümü değişen yerel yönetimler İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi.

ORTA VADEDE GÜÇLÜ KALACAKLAR

Fitch, kredi not görünümünü değiştirdiği belediyelerin orta vadede güçlü kalacaklarını ve zayıf risk profili değerlendirmelerinin, güçlü sürdürülebilir borç değerlendirmeleri ile dengeleneceğini söyledi.

Fitch'in değerlendirmesine göre, İstanbul'un bağımsız kredi profili "BBB-", İzmir'in "BBB", Bursa'nın "BB", Antalya'nın "BB" ve Manisa'nın da "BB+".

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU DA YÜKSELTMİŞTİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederek görünümünü "negatif"ten "durağan"a revize etmişti. Fitch, böylece 7 yıl sonra Türkiye ekonomisi hakkında not görünümüne yansıyan olumlu bir değerlendirme yapmıştı.


Bursa, İzmir, Fitch, Dünya, Ekonomi

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