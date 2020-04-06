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Fitch, bu yıl için kıymetli metaller fiyat tahminlerini düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl için kıymetli metaller fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

06.04.2020 12:28 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:28
Fitch, bu yıl için kıymetli metaller fiyat tahminlerini düşürdü
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl için kıymetli metaller fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etti.
Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, hızla yayılmakta olan Kovid-19'un kısa dönem küresel ekonomik görünümünü olumsuz etkilerken, emtia talebini de zayıflattığı vurgulandı.
ABD ve Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde uygulanan karantinaların ekonomik faaliyetlerde düşüşe yol açtığı ve emtia fiyatlarıyla ilgili beklentileri azalttığı belirtilen açıklamada, küresel ekonominin bu yıl geçen yıla göre yüzde 1,9 oranında daralmasının, bakır talebinin de yüzde 6 düşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.
Düşük otomotiv üretimi ve inşaat sektöründeki zayıflık nedeniyle alüminyum piyasasında arz fazlası oluşacağına dikkat çekilirken, zayıf enerji maliyetleri ve yerel para birimlerindeki değer kaybının alüminyum fiyatlarına kısa dönemde baskı oluşturacağının altı çizildi.
Buna göre, bu yıl için alüminyum fiyat öngörüsü ton başına 1680 dolardan 1560 dolara, çinko fiyat öngörüsü de ton başına 2 bin dolardan 1900 dolara düşürüldü.
Bu yıl için ton başına bakır fiyat tahmini 5 bin 700 dolardan 5 bin 300 dolara çekilirken, nikel fiyat beklentisi de 12 bin 500 dolardan 11 bin 500 dolara indirildi.
Altının bu yıl için fiyat beklentisi ise ons başına 1400 dolarda sabit tutuldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Fitch, Ekonomi
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