Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Fitch küresel ekonomi için büyüme öngörüsünü yüzde 1.3'e düşürdü - Ekonomi

Fitch küresel ekonomi için büyüme öngörüsünü yüzde 1.3'e düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings, Covid-19 salgını nedeniyle küresel ekonomi için büyüme tahminini yüzde 1.3'e düşürdü.

20.03.2020 09:09 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:09
Fitch küresel ekonomi için büyüme öngörüsünü yüzde 1.3'e düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings, Covid-19 salgını nedeniyle küresel ekonomi için büyüme tahminini yüzde 1.3'e düşürdü.

Çeyrek dönemli "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunu yayınlayan Fitch'in Baş Ekonomisti Brian Coulton, küresel ekonomi için Aralık 2019'da yaptıkları 2020'de büyümenin yüzde 2.5 olacağı öngörüsünü yüzde 1.3'e indirdiklerini açıkladı ve ekledi:

"Dünya GSYH'sının düzeyi düşüyor. Tüm girişimler ve amaçlara karşın küresel durgunluk sınırındayız."

Fitch'in yaptığı bu reviyon, global GSYH'nın önceki tahmine göre 850 milyar dolar daha az olacağına işaret ediyor.

Covid-19 salgınının Çin ekonomisinde yarattığı şokun çok ağır olduğuna dikkat çeken Coulton, Çin ekonomisini 2020 ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 5'in üzerinde daralmasının ve yılık bazda daralmasının yüzde 1.0 olmasının büyük olasılık olduğunu vurguladı.

Fitch raporunda, ABD ekonomisinin 2020 yılının tamamında yüzde 1.90 ve 2021'de yüzde 1.9 büyüyeceği, Euro Bölgesi ekonomisinin de 2020'de yüzde 0.4 daralacağı ve 2021'de yüzde 1.8 büyüyeceğini öngörüldü.

Çin ekonomisinin ise 2020 yılının tamamında yüzde 3.7 büyümesi, 2021'de büyümenin yüzde 7.2'ye yükselmesi bekleniyor.


Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Ekonomi, Fitch, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Ekonomi
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı Ekonomi
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Ekonomi
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı
Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Ekonomi
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Ekonomi
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Son dakika: Erdoğan’ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi Ekonomi
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu Ekonomi
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
Loading