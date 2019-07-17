Fitch, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasını değerlendirdi

Fitch'den yapılan değerlendirmede Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının, Türkiye'nin büyük dış finansman ihtiyacını karşılamak için gereken yabancı sermaye girişini tehlikeye atabileceği ve bankaların vadesi gelen borçlarını yeniden finanse etmesini zorlaştırabileceği belirtildi.

'REFİNANSMAN RİSKİ DEVAM EDİYOR'

Fitch, Türk bankalarının Ağustos 2018'de TL'deki değer kaybından bu yana döviz mevduat akışlarının desteğiyle döviz likidite zorluklarını aştığını ancak refinansman riskinin devam ettiğini belirtti.

"BORCU YENİDEN FİNANSE ETMEK ZOR OLABİLİR"

Fitch'den değerlendirmede, "Döviz mevduatlar birinci çeyrekte yüzde 12 artarak döviz likiditesini destekledi ve bankalar artan bir maliyetle de olsa dış fonlamaya erişmeye devam ediyor. Ancak, vadesi gelen dış borcun miktarı yüksek ve TL'deki oynak seyir, jeopolitik gerilimler veya politika belirsizliği nedeniyle yatırımcının iştahının zayıflaması durumunda bu borcu yeniden finanse etmek zor olabilir" denildi.