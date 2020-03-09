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Fitch: Petrol fiyatları Körfez ülkeleri üzerinde baskı yaratacak

Fitch, petrol fiyatlarındaki sert düşüşün Körfez'deki ülkelerin maliyesi üzerinde baskı yaratacağını açıkladı.

09.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:06
Fitch: Petrol fiyatları Körfez ülkeleri üzerinde baskı yaratacak
Fitch , petrol fiyatlarındaki sert düşüşün Körfez 'deki ülkelerin maliyesi üzerinde baskı yaratacağını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Körfez, Fitch, Ekonomi
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