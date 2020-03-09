Fitch: Petrol fiyatları Körfez ülkeleri üzerinde baskı yaratacak
Fitch, petrol fiyatlarındaki sert düşüşün Körfez'deki ülkelerin maliyesi üzerinde baskı yaratacağını açıkladı.
09.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:06
Fitch , petrol fiyatlarındaki sert düşüşün Körfez 'deki ülkelerin maliyesi üzerinde baskı yaratacağını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :Fitch: Petrol fiyatları Körfez ülkeleri üzerinde baskı yaratacak
Manşet
Haberler
Ekonomi
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Ekonomi
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Ekonomi
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Ekonomi
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Ekonomi
Koronavirüsün vurduğu İtalya'dan yürek parçalayan görüntüler: Kız kardeşim yatakta ölüyor
Ekonomi
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Ekonomi
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
Ekonomi
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi