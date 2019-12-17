Haberler » Ekonomi » Fitch Ratings: ABD-Çin arasındaki ticari gerilim azalsa da sorun çözülmedi - Ekonomi

Fitch Ratings: ABD-Çin arasındaki ticari gerilim azalsa da sorun çözülmedi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin azaldığını ancak henüz tamamen ortadan kalkmadığını bildirdi.

17.12.2019 20:30 | Son Güncelleme: 17.12.2019 20:30Fitch Ratings: ABD-Çin arasındaki ticari gerilim azalsa da sorun çözülmedi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Ratings, ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin azaldığını ancak henüz tamamen ortadan kalkmadığını bildirdi.
Fitch Ratings'den yapılan açıklamada, ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerinde birinci faz olarak adlandırılan sürecin mutabakatla sonuçlanmasının olumlu karşılandığı ancak iki ülke arasındaki ticari geriliminin hala sürdüğü kaydedildi.
ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimlerin ilerleyen süreçte artma ihtimalinin bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, ABD'nin daha önce Çin'den yapılacak ithalata yüzde 25 oranında ek vergi getirmeyi planladığı ancak son mutabakatla bunun yüzde 16'ya çekilmesinin kararlaştırıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, son gelişmelerin etkisiyle Çin'in 2020'de büyümesine ilişkin beklentinin yüzde 5,7'den yüzde 6'ya yükseltildiği ortaya kondu.
Küresel ekonomik büyümenin ise bu yıl yüzde 2,6, gelecek yıl için de yüzde 3,2 seviyesinde olmasının öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Fitch, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

21:30 Rus uzmanlar, Kanal İstanbul'u değerlendirdi: İkili ticaret hacmi artacak - Ekonomi
21:30 Validen turizmcilere: Kazancı Antalyalı ile paylaşın - Ekonomi
21:25 SKP'dan geçici işlem yasağı kararı - Ekonomi
21:15 Fitch: Ticaret gerilimi ortadan kalkmadı - Ekonomi
20:50 KARADENİZBİRLİK, çiftçiye 120 milyon lira ödeme yaptı - Ekonomi
19:11 Beyaz eşya devi Whirlpool, İngiltere'de 500 bin çamaşır makinesini geri çağırdı - Ekonomi
18:31 Hakimleri görevden almanın önünü açan yasa tasarısı Polonya'yı karıştırdı! AB'den ayrılabilir - Ekonomi
17:58 TÜİK'in asgari ücret önerisine sendikalardan ilk tepki: Beklentimizin çok altında - Ekonomi
17:54 Samsung'dan "Türkiye'den çekiliyor" iddialarına yanıt: Ticari faaliyetlerimiz sürdürüyoruz - Ekonomi
17.12.2019 21:52:34