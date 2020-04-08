Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Fitch Ratings, Arjantin'in kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Arjantin'in "RD" sınırlı temerrüt seviyesinde bulunan uzun vadeli kredi notunu "CC"ye yükseltti.

08.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:40
Fitch Ratings, Arjantin'in kredi notunu yükseltti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Arjantin 'in "RD" sınırlı temerrüt seviyesinde bulunan uzun vadeli kredi notunu "CC"ye yükseltti.
Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Arjantin'in kredi notunun yükseltilmesinde, ülkede yabancı para cinsinden borçlanma aracı ihracı ödemelerine dair çıkarılan yürütme kararının etkili olduğu ifade edildi.
"CC" kredi notunun, yabancı tahvil sahipleri ile sıkıntılı borç ödemesinin yürütülmesi ya da ödemelerin kaçırılması gibi bir başka temerrüt ihtimalinin yüksek olduğunu gösterdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Arjantin hükümeti, uzun vadeli BONAR ve kısa vadeli LETES dahil olmak üzere, yerel kanunlar uyarınca çıkarılan dolar cinsinden borçlanma araçlarına yapılan ödemeleri erteleme kararı aldı. Kararnamede, bu ödemelerin 31 Aralık 2020'ye kadar ötelendiği belirtilmesine rağmen, borç sürdürülebilirliğinin sağlanması için daha geniş çaba sarf edilmesi yönünde ilerleme kaydedilmesiyle bunların daha erken bir tarihte ödenebileceğine işaret ediliyor."
Açıklamada, finansman kısıtlamalarını azaltan ve hükümetin borç hizmeti yükümlülüklerini sürekli olarak yerine getirmesini sağlayan gelişmeler yaşanması durumunda, Arjantin'in kredi notunun yükseltilebileceği aktarılarak, "Bununla birlikte, eksik borç ödemesi veya ticari borç yükümlülüklerinde olması muhtemel temerrüt belirtileri halinde ülkenin notu düşürülebilir." uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Arjantin, Fitch, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Fitch Ratings, Arjantin'in kredi notunu yükseltti - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Ekonomiye koronavirüs darbesi! Hazine tarihin en büyük açığını verdi Ekonomi
Ekonomiye koronavirüs darbesi! Hazine tarihin en büyük açığını verdi
Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar yükselmeye devam ediyor! İşte son durum Ekonomi
Dolar yükselmeye devam ediyor! İşte son durum
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı Ekonomi
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı
Koronavirüs çalışmalarına katılanlara 6 bin liraya kadar burs verilecek Ekonomi
Koronavirüs çalışmalarına katılanlara 6 bin liraya kadar burs verilecek
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL’lik yol ücreti 800 TL oldu Ekonomi
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Albayrak’tan yeni dünya düzeni vurgusu: Güçlü şekilde yer alacağız Ekonomi
Albayrak'tan yeni dünya düzeni vurgusu: Güçlü şekilde yer alacağız

Son Dakika Ekonomi Haberleri

12:19: Akbank'ın sendikasyonu yeni katılımlarla 605 milyon dolara yükseldi - Ekonomi 12:19: ERÜ, Covid-19'u izole etti - Ekonomi 12:19: Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek - Ekonomi 12:18: Hayvan yetiştiricileri, atıl hazine arazilerine yem bitkisi ekilmesini istedi - Ekonomi 12:17: Hazine, koronavirüs salgınının zirve yaptığı Mart ayında 40,4 milyar lira ile tarihin en büyük açığını verdi - Ekonomi 11:26: Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 11:16: Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı - Haberler 11:13: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor - Ekonomi 11:08: Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum - Ekonomi 09:43: "Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler