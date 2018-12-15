Fitch Ratings, Türkiye'nin Kredi Notunu Açıkladı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü teyit etti. Piyasa beklentisine paralel olarak, "BB" not ve "negatif" görünümünde değişiklik yapılmadı.

FİTCH TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU AÇIKLADI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ile ilgili kararını açıkladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB" ve not görünümünü "negatif" olarak teyit etti.

FİTCH'İN TÜRKİYE İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİ

Fitch, Türkiye için 2018'deki ilk değerlendirmesini 19 Ocak'ta yapmış ve notu 'BB+'da görünümü ise durağan olarak teyit etmişti. Kuruluş ikinci değerlendirmesini ise 13 Temmuz'da yapmış, ekonominin makro istikrarını bozucu risklerin artmasını gerekçe göstererek Türkiye'nin kredi notunu bir kademe düşürmüş ve BB+'dan BB'ye indirmişti.